Firman acuerdo internacional para fortalecer la gestión digital y conservación del patrimonio cultural de Panamá

Panamá avanzará en la organización y gestión de su riqueza histórica con la firma del convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), denominado “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el diseño del Sistema Nacional de Información del Patrimonio Cultural de Panamá”. La iniciativa tiene como objetivo mejorar las herramientas técnicas e institucionales para identificar, documentar y proteger los bienes patrimoniales de la nación.

El acuerdo contempla una evaluación integral de los procesos y necesidades vinculadas a la gestión cultural, así como el establecimiento de mecanismos de registro, la definición de bases tecnológicas y la elaboración de una hoja de ruta para avanzar en el diseño del sistema, informó la institución en un comunicado. Durante el acto de firma, Alexander Leicht, director de la Oficina Regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia, destacó la importancia de la colaboración entre los organismos internacionales y las instituciones locales para reforzar la salvaguarda patrimonial mediante el intercambio de conocimientos. Por su parte, el viceministro de Asuntos Multilaterales y de Cooperación, Carlos Guevara Amado, resaltó la articulación institucional y la cooperación internacional como pilares para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo del país.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, enfatizó que este convenio representa “un paso importante para consolidar las capacidades institucionales y avanzar hacia una gestión patrimonial sustentada en información organizada, herramientas tecnológicas y criterios técnicos”. Explicó que el propósito es sentar las bases del Sistema Nacional de Información del Patrimonio Cultural de Panamá, una plataforma que permitirá perfeccionar la identificación, el registro, la documentación y la difusión de la riqueza material e inmaterial del país, además de facilitar la planificación de políticas públicas para su conservación. Herrera señaló que el proyecto también contempla el diagnóstico de las competencias institucionales, la capacitación de los equipos técnicos y el trazado de un plan de trabajo para orientar las siguientes etapas de implementación.

La iniciativa adquiere especial relevancia ante la necesidad de contar con información confiable y actualizada sobre las estructuras y manifestaciones culturales, sus condiciones de preservación y los riesgos que enfrentan, de manera que las autoridades puedan establecer prioridades y orientar sus intervenciones de forma oportuna. Herrera subrayó que Panamá posee una extraordinaria diversidad de bienes históricos, tradiciones, saberes y expresiones culturales en sus provincias, comarcas y comunidades, cuyo valor debe ser reconocido, documentado y preservado para las futuras generaciones. En ese sentido, reiteró la trascendencia de la alianza con la UNESCO y de la participación coordinada entre el sector público, la academia, la sociedad civil y las comunidades para resguardar el legado cultural panameño.