La Embajada de los Estados Unidos otorgó una gira académica de una semana en la Florida State University a los 16 finalistas del II Concurso Nacional de Oratoria en Inglés 2026, certamen en el que la estudiante veragüense Stacey Bernal, del IPTA Alto de Piedra, se alzó con el primer lugar, anunció el embajador Kevin Cabrera.

Durante la final celebrada bajo el lema “La inteligencia artificial y el futuro en la toma de decisiones de los seres humanos”, la ganadora dijo: “A pesar de los nervios, me concentré y dije nada me impedirá que diga mi presentación”.

Organizado por el Meduca para fortalecer el dominio del idioma y el liderazgo juvenil, el evento también premió a los ganadores con computadoras y dispositivos electrónicos. El cuadro de honor lo completaron Ariadna Espinosa, del Instituto David (Chiriquí), en la segunda posición, y Arjen Smith, del Colegio Rogelio Josué Ibarra (Bocas del Toro), en el tercer puesto.