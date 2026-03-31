Farruko firma un acuerdo global de co-management con WK Entertainment y Massivo Entertainment

El ícono global de la música latina Farruko ha firmado oficialmente con WK Entertainment y Massivo Entertainment un acuerdo de co-management 360, en alianza con Oscar Paniagua y Walter Kolm, marcando un nuevo capítulo clave en su carrera y visión global a largo plazo.

Liderada por su CEO y fundador Walter Kolm, WK Entertainment representa a superestrellas globales como Xavi, Carlos Vives, Emilia, Prince Royce y Morat, entre otros. Esta alianza marca el primer gran paso en la nueva etapa de Farruko, alineándose con un equipo reconocido por desarrollar carreras globales en la música latina a gran escala, junto a Oscar Paniagua, quien ha sido una figura clave en la carrera de Farruko de cara a este nuevo capítulo.

“Farruko es uno de los pocos artistas que realmente ha definido el alcance global de la música latina. Esta nueva etapa trata de posicionarlo nuevamente al frente, construyendo sobre ese legado con intención y alineando su visión, su sonido y su impacto a nivel global.” - Walter Kolm

El anuncio sigue a un momento clave, cuando Farruko se unió a Steve Aoki en el escenario de Ultra Music Festival 2026, presentándose frente a una de las audiencias de música electrónica más grandes del mundo, donde adelantaron un nuevo tema junto a Greeicy que será lanzado en los próximos meses.

“Esta nueva etapa viene con una estructura más sólida. Con Oscar, que ha sido clave en el desarrollo de mi carrera durante estos años, y ahora sumando a Walter Kolm, estamos construyendo un equipo con visión global y enfoque a largo plazo” - Farruko

“Estamos entrando en una nueva etapa para Farruko, y contar con Walter Kolm como socio en este camino nos permite consolidar una visión global, abrir nuevas oportunidades y seguir construyendo una carrera sólida y trascendente” - Oscar Paniagua