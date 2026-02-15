Famosos piden apoyar a Beta Mejía y Alejandra Jaramillo en reality de parejas de Vix

Varios famosos elogiaron este viernes el paso de la pareja conformada por Beta Mejía y Alejandra Jaramillo por el reality “¿Apostarías por mí”, de Univisión, entre ellos los actores Marko, César y Nángel Menez.

Todos compartieron mensajes de apoyo a Beta y Alejandra y pidieron al público que vote por ellos para que permanezcan en el show de Univisión, a través de ViX.

Beta Mejía es deportista, comediante y creador de contenido, uno de los nombres de moda en la televisión hispana de Estados Unidos y probablemente el influencer colombiano más solicitado.

Sus victorias en eventos deportivos y disciplinas, unido a unas condiciones físicas envidiables, han funcionado como un reclamo importante para productores y fans. Campeón latinoamericano de crossfit, estrella del show “Desafío Superhumanos” en Colombia y participante de “Exatlón Estados Unidos”, son algunos de sus éxitos.

Alejandra Jaramillo es una popular presentadora de televisión ecuatoriana. Conductora de “¡Siéntese quien pueda!”, en Univisión, vive en Miami y se describe como una mujer amorosa, soñadora, que intenta ver a los demás con amor y paciencia.

Univisión publicó consejos para emitir el voto y apoyar la pareja favorita de los televidentes hasta el domingo a las ocho de la noche. Las votaciones se realizan ya a través de la app gratuita de ViX, en la sección de “¿Apostarías por mí?”, o utilizando un código QR.