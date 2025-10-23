Fallece el cantante Japanese a sus 52 años

Este jueves, 23 de octubre, se conoció del fallecimiento del cantante Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, más conocido como Japanese. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a su familia.

El artista de 52 años estuvo recluido en mayo del 2022 en el Hospital Santo Tomás, por un derrame cerebral. En el año 2021, Japanese informó que padecía diabetes y habría perdido peso para sobrellevar la enfermedad.

Los seguidores de Zambrano han aprovechado las redes sociales para enviar mensajes de condolencias a su familia y recordar sus grandes éxitos, que quedarán como legado.