Fallece Anthony Head, actor de Ted Lasso y Buffy The Vampire Slayer

El actor Anthony Head, conocido por sus papeles como entrenador de fútbol en Ted Lasso o como bibliotecario en Buffy The Vampire Slayer, ha muerto a los 72 años, anunció su familia el viernes.

Hermano del cantante Murray Head, el actor británico era famoso sobre todo por interpretar al bibliotecario Rupert Giles en la serie de televisión estadounidense de culto protagonizada por Sarah Michelle Gellar, que se emitió de 1997 a 2003.

"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre", dijeron sus hijas Emily y Daisy Head en un comunicado difundido a la agencia PA.

Falleció "debido a complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia. Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas", añadieron.

Head alcanzó la fama en el Reino Unido en la década de 1980 gracias a una serie de anuncios televisivos de café. En ellos él y la actriz Sharon Maughan interpretaban a una pareja que se enamoraba compartiendo una taza de café.

Más recientemente interpretó a Rupert Mannion en la comedia futbolística Ted Lasso.

Su pareja desde hace muchos años, Sarah Fisher, al frente de un santuario para rescatados, falleció caballos en diciembre a los 61 “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre“, dijeron sus hijas Emily y Daisy Head en un comunicado difundido a la agencia PA.