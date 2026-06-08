Estudiantes panameños participarán en la Olimpiada de Astronomía y Astronáutica 2026 en Paraguay

Toni Zhu (Instituto Episcopal San Cristóbal), Frederic Daniel Gillet (Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel), Asdrúbal Castillo (Instituto Cultural), Cadmiel Sandoval (Colegio Bilingüe Eben-Ezer) y Liam Cao Li (Instituto Fermín Naudeau) obtuvieron los puntajes más altos y el mejor desempeño durante la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE). Este evento es organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) en conjunto con la Fundación Ciudad del Saber. Gracias a este logro, los jóvenes representarán al país en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA), que se llevará a cabo en Paraguay en noviembre de este año.

Los cinco ganadores formaron parte del grupo de 40 finalistas —provenientes de escuelas oficiales y particulares de Chiriquí, Coclé, Colón, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito— que clasificaron entre más de 400 estudiantes de todo el país en la ronda de preselección. Durante la competencia en la Ciudad del Saber, los participantes pusieron a prueba sus conocimientos en física, matemáticas, astronomía, astrofísica y cohetería.

Los estudiantes fueron evaluados de forma tanto individual como grupal. Entre las pruebas, realizaron observaciones astronómicas con planetarios y telescopios para localizar constelaciones, galaxias y estrellas, y asumieron el reto de diseñar y construir, con materiales reciclados, un cohete propulsado por agua y aire. Además, participaron en talleres de resolución de problemas e integración académica.

Como parte de su preparación, los finalistas asistieron a sesiones virtuales sobre física, astronomía de posición y fotometría impartidas por especialistas nacionales e internacionales. Entre los facilitadores destacaron Kevin Amaya, del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP); Louis Taylor, de Sirius SAAC; la Dra. Giannina Dalle Mese Zavala y el Dr. Martín Leiva.

“Desde la Senacyt continuaremos impulsando iniciativas como la OliPaCE porque creemos firmemente que invertir en el talento joven es invertir en el futuro de Panamá. Necesitamos más científicos, ingenieros, investigadores e innovadores que contribuyan a construir soluciones para los retos de nuestro país y del mundo”, afirmó la Dra. María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de la Senacyt.