Estrenarán Law & Order Toronto: Criminal Intent

El universo policial más famoso de la televisión se expande con el estreno de “Law & Order Toronto: Criminal Intent”, que llega a Universal+ este 14 de enero.

Con el sello de calidad de Wolf Entertainment, esta primera temporada de 10 episodios ha sido un fenómeno en Canadá, logrando 15 nominaciones a los Canadian Screen Awards y el premio a Mejor Drama. La serie promete un ritmo arrollador al investigar crímenes de alto perfil y casos de corrupción en la vibrante área metropolitana de Toronto.

El alma de esta producción es su peculiar pareja de detectives, quienes han sido comparados con una versión moderna de Sherlock Holmes y Watson. El sargento Henry Graff (Aden Young) es el cerebro analítico con conocimientos esotéricos y un carácter retraído, mientras que su colega Frankie Bateman (Kathleen Munroe) aporta la empatía y la fuerza necesaria para equilibrar el equipo. La trama no solo se queda en la oficina, sino que explora la vida personal de Frankie como madre soltera, dándole un toque humano y cercano a la ficción.

El equipo se completa con personajes de alto nivel que garantizan que ningún cabo quede suelto. Entre ellos destacan el Fiscal Adjunto Theo Forrester, encargado de blindar las pruebas legales; la Inspectora Vivienne Holness, una líder nata; y la brillante médica forense Lucy Da Silva. Juntos forman una unidad de élite que combina ciencia, leyes y astucia para resolver los homicidios más perturbadores, enfrentándose a constantes vueltas de tuerca que prometen atrapar al espectador desde el primer minuto.