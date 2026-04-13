Este sábado se celebra el 5.º Festival de Diablos en Mi Pueblito

Este sábado 18 de abril se llevará a cabo el 5.º Festival de Diablos, con diversas manifestaciones culturales, en el centro turístico Mi Pueblito.

El festival convoca a miles de personas que presenciarán las distintas danzas expuestas por más de 30 agrupaciones folclóricas de todo el país; entre ellas, la danza del Gran Diablo de La Chorrera, los Diablicos Sucios de La Villa de Los Santos, los Diablos de Espejos de Portobelo, los Diablos de Pañuelos de Natá y diferentes delegaciones de Diablos Tun Tun, tanto de la ciudad de Panamá como de Colón.

Organizado por la Asociación de Artesanos Creativos, se estima la participación de al menos 500 danzantes en este evento folclórico, que iniciará a las 9:00 de la mañana y se desarrollará hasta las 6:00 de la tarde. Además de las danzas en tarima, también se realizarán concursos para el público presente. Contaremos con una amplia galería artesanal y una nutrida vereda gastronómica. El valor de la entrada para nacionales es de B/. 1.00.