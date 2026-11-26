Una delegación de 15 escritoras panameñas participará en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, México, del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con una agenda que incluye presentaciones editoriales, firmas de libros y encuentros culturales.

Entre las autoras destaca Doris Sánchez de Polanco, quien presentará su poemario “En la intimidad”, el martes 1 de diciembre en el Salón F del Área Internacional, compartiendo escenario con las panameñas Ivette Camargo López y Milvia Patiño.

La obra de Sánchez de Polanco propone un diálogo poético y espiritual en el que cada verso está precedido por un epígrafe bíblico como umbral hacia la reflexión interior.

Además de su lanzamiento oficial, la autora cumplirá una agenda paralela en suelo mexicano que abarca charlas con estudiantes en Jalostotitlán (30 de noviembre), una sesión de firma de libros con la Editorial Edhalca (2 de diciembre) y entrevistas en Radio ITESO y Jalisco Radio durante la semana.

El sábado 28 se presenta la Antología bilingüe Mujeres Poetas de Panamá, en la que también participa Sánchez de Polanco.