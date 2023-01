¡Erika Ender va por la industria country!

El 2023 es un año de grandes sueños y retos para Erika Ender. La compositora, reconocida por sus éxitos “Despacito”, interpretado por Luis Fonsi, y “Abrázame”, se dijo concentrada en muchos proyectos dentro del género country.

“Vienen muchas cosas... He estado por Nashville, Estados Unidos, trabajando ese lado de la música como un challenge que he tenido toda la vida; me lo he impuesto como en su momento lo hice con el regional mexicano”, reveló la artista.

TalenPro en expansión

Ender no solo tiene planeado expandir panoramas creativos, sino también su proyecto de entretenimiento juvenil y labor social TalenPro. “Queremos internacionalizar la iniciativa y materializar un montón de ideas, mucho más por el lado del propósito. Estoy muy enfocada en eso y es que Panamá ha demostrado cómo el arte, unido con el propósito, puede hacer una diferencia y un impacto positivo tan grande en la vida de muchas personas; la intensión es ampliar eso”.

Para ello, la también cantante ha sostenido reuniones con agentes de la Organización de las Naciones Unidas.

“No sé si lo logremos para este año, pero está en camino. Además, pronto daremos una noticia muy bonita relacionada con esto”.

Música y sociedad

Con 30 años en la industria, la intérprete de “Luna nueva” confesó estar en una etapa de bienestar en la que analiza tanto evoluciones, como tendencias.

Manifestó que: “Siento que ha cambiado la industria y que deberíamos tener un abanico con más opciones, porque se ha ido muy para lo urbano y ahí se ha quedado un poco más. Por otro lado, creo y siempre he dicho que la música es un reflejo de la sociedad”.

Por fortuna, agregó, está la esperanza de un giro. “No podemos estar todo el tiempo dando vueltas en el mismo círculo y, probablemente, ampliemos un poquito más sobre todo en la escena latina, porque la americana sigue teniendo más ofertas para el público”.

La panameña asistirá a la 65ª edición de los Premios Grammy, para los que han sido nominados dos discos que compilan sus composiciones, uno pertenece a Chiquis Rivera (Abeja Reina) y el otro a Los Tigres del Norte (La Reunión Deluxe).

La gala será este 5 de febrero, en Los Ángeles.