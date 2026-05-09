Entre el 7% y el 16% de las especies de plantas analizadas en un nuevo estudio podría extinguirse en 2100

Un estudio de modelización ecológica realizado por la Universidad de California David (Estados Unidos) revela que se prevé que entre el 7% y el 16% de las especies de plantas estudiadas a nivel mundial pierdan más del 90% de su área de distribución, enfrentándose a un alto riesgo de extinción para el año 2100, según las proyecciones actuales sobre el cambio climático.

El estudio, publicado en la revista ‘Science’, apunta que se espera que la pérdida de hábitat debido al cambio climático sea la causa de estas extinciones, y no la capacidad de las plantas para cambiar de ubicación o “mantener el ritmo” del clima cambiante.

Esto sugiere que las estrategias de conservación centradas en la migración asistida, donde las personas facilitan los cambios en la distribución de las especies, podrían no reducir las extinciones de plantas a nivel mundial provocadas por el cambio climático. Sin embargo, combinar estos esfuerzos con la restauración y la protección de refugios climáticos podría ser más eficaz.

“Descubrimos que la causa de la extinción no es que las plantas no se reproduzcan con la suficiente rapidez”, argumenta la autora principal, Xiaoli Dong, profesora asociada del Departamento de Ciencias Ambientales y Políticas de la UC Davis. “Se debe a que una gran cantidad de hábitat adecuado desaparecerá para finales de siglo. Si nuestra prioridad es reducir la tasa de extinción de especies vegetales, recortar drásticamente nuestras emisiones será mucho más importante que otras medidas”.