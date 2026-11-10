Enrique y Meghan inician una visita en Bruselas, tras el arresto del padre de la duquesa

El príncipe Enrique y su esposa Meghan llegaron este martes al Parlamento Europeo en Bruselas para defender la protección de los niños en internet, durante una visita ensombrecida por la detención del padre de la duquesa por presunta posesión de material pornográfico infantil.

La duquesa de Sussex caminó vestida completamente de negro por la alfombra roja desplegada en la entrada de la Eurocámara, constató la AFP. Iba de la mano de su marido, ataviado con un traje azul oscuro y una corbata a juego. No hicieron declaraciones a los periodistas.

"¿Va a decir algo sobre su padre?", preguntó un reportero a Meghan. No contestó.

Más tarde, al ser recibida por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, la duquesa parecía relajada.

Es la primera aparición pública de la duquesa de Sussex desde la detención el viernes en Florida de su padre Thomas Markle, con quien ha roto el contacto desde hace años.

Estaba previsto que ambos hablaran durante el acto pero finalmente solo Enrique tomará la palabra.

Meghan, de 45 años, no se siente "lo suficientemente fuerte emocionalmente para hablar en público", afirmó una fuente anónima citada por el diario británico The Telegraph.

El discurso del hijo menor del rey Carlos III, según uno de sus amigos citado por el Times, tratará sobre "la protección de los niños" y "podrá interpretarse de múltiples maneras".

Thomas Markle, de 82 años, fue detenido el viernes por agentes del FBI en la residencia de ancianos donde vivía en Lakeland, Florida.

El Departamento de Justicia afirmó que, presuntamente, "guardaba material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes, en dos trasteros de la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi dos décadas".

Autoridades de Filipinas y México también investigan el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos y bodegas presuntamente vinculadas a Markle.

Una jueza estadounidense ordenó someter a Markle a un examen psiquiátrico porque cree que podría estar incapacitado "mentalmente" para "comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso en su contra o de colaborar adecuadamente en su defensa".

Meghan Markle declaró en octubre que se sentía "profundamente consternada" por las acusaciones contra su padre. También había explicado que no ha permitido ningún contacto entre sus dos hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, y su abuelo materno con el fin de "protegerlos".

- Acoso en redes -

En el Parlamento Europeo, Enrique y Meghan inaugurarán el "Lost Screen Memorial", una instalación diseñada por su fundación Archewell, compuesta por pantallas gigantes de teléfono en las que se muestran retratos de niños y adolescentes cuya muerte está relacionada con las redes sociales.

La pareja lleva años comprometida con una campaña de sensibilización sobre los peligros a los que se enfrentan los jóvenes en internet.

Durante una visita a Australia en abril, la duquesa de Sussex afirmó haber sido "víctima de acoso y ataques" en las redes sociales "cada día durante los últimos diez años".

Enrique también participará en una mesa redonda sobre la normativa en materia de protección de los menores en internet.

Es el primer viaje al extranjero de Enrique y Meghan desde que regresaron a vivir al Reino Unido en agosto con sus dos hijos, tras pasar seis años en Estados Unidos.

Llevan a cabo sus actividades a título privado, y no en nombre de la familia real, de la que dejaron de formar parte en 2020.