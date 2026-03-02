Empieza la Semana de la Moda femenina de París, una edición de “consolidación” de estilos

París, Francia

02/03/2026 - 04:57 (UTC - 5)

La Semana de la Moda femenina de París para el próximo otoño-invierno arranca este lunes, en una edición de “consolidación” en la que se afianzarán los estilos de los nuevos creativos al frente de grandes casas, como la española Loewe.

En un contexto de dificultades económicas en el sector del lujo, pesos pesados de la moda cambiaron en estos últimos años de director creativo, como sucedió en Dior y Chanel, entre los casos más destacados.

En la anterior edición de presentación de las colecciones femeninas para la primavera-verano 2026, se estrenaron una decena de creativos, entre ellos Matthieu Blazy (Chanel), Jonathan Anderson (Dior) y Pierpaolo Piccioli (Balenciaga).

“En septiembre presenciamos un formidable impulso creativo, propulsado por la renovación simultánea de varias direcciones artísticas. (...) Esta edición se inscribe en un periodo de consolidación, con menos efectos sorpresa”, estima para AFP Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM).

Después de las Semanas de la Moda de Nueva York, Londres y Milán, le llega el turno a París, con cerca de 70 desfiles hasta el 10 de marzo.

“París sigue siendo definitivamente el corazón neurálgico de la moda”, dice Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire.

Entre los desfiles más esperados figuran el de Dior el martes, y el de Chanel, el próximo lunes. Aunque sus creativos, Anderson y Blazy respectivamente, ya debutaron con estas grandes firmas, tanto para las colecciones femeninas como la de alta costura, sus propuestas acapararán de nuevo la atención.

“Afianzar” el estilo

Estos diseñadores “van a tener que afianzar lo que empezaron a definir y, como su mensaje hasta ahora no fue del todo claro, será interesante ver cómo se posicionan esta vez”, apunta Le Bault.

También es el caso de la española Loewe, actualmente integrada en el grupo francés LVMH. Sus nuevos directores artísticos, los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, se estrenaron al frente de la marca en octubre, tras la salida de Jonathan Anderson, quien durante una década rejuveneció la imagen de la histórica firma.

En aquel desfile, McCollough y Hernandez, fundadores en 2002 de la neoyorquina Proenza Schouler, optaron por una explosión de colores, y algunas propuestas recordaban directamente la estética multicolor del cineasta Pedro Almodóvar.

Tras ausentarse en la edición masculina de principios de año, la nueva colección del dúo estadounidense centrará todas las miradas el viernes.

Otro desfile muy esperado es el debut de Antonin Tron para Balmain. Después de pasar por Givenchy, Louis Vuitton o Balenciaga, el diseñador francés tendrá el difícil reto de suceder al emblemático Olivier Rousteing.

La uruguaya Gabriela Hearst también traerá su nueva colección a París. Los diseños de esta estilista están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores.

Las firmas españolas Paloma Wool y Abra también estarán presentes en el calendario oficial, en la categoría de presentación.