Emoción y talento juvenil se apoderan de “Voces que Brillan” en la 24 de Diciembre

El gimnasio “La Casa de la Juventud”, en el corregimiento 24 de Diciembre, se llenó de aplauso y emoción durante la primera edición del concurso de canto Voces que Brillan, organizado por la Alcaldía de Panamá.

La entidad informó que la jornada reunió a 10 jóvenes talentos del distrito capital, quienes demostraron su destreza interpretando canciones de diversos géneros mientras sus barras de seguidores los animaban con gran fervor.

El evento contó con dos rondas de participación, en las cuales el jurado tuvo la tarea de elegir a los ganadores, ya que las actuaciones estuvieron reñidas y la diferencia fue mínima. Entre los reconocidos están: Emily Del Cid, de Pacora, que se llevó el tercer lugar; mientras que Rachel González, también de Pacora y estudiante de la escuela Camilo Porras, obtuvo el segundo puesto. Finalmente, Dulce María Carrasco, del corregimiento de Ancón, se consagró como la ganadora de esta primera edición.

Además de los premios a los participantes, la barra local de 24 de Diciembre fue reconocida por su entusiasmo y apoyo constante durante toda la competencia.

Asimismo, la directora de Gestión Social, Lizbeth Cuningham, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y agradeció al alcalde Mayer Mizrachi y al representante de 24 de Diciembre, Dorindo Vega, por respaldar el evento.

“Estos son los proyectos que nos permiten hacer brillar a nuestros jóvenes”, afirmó Cunningham, quien también extendió su gratitud a los participantes, familiares y público presente.