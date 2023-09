El Universo Marvel reajusta toda su cronología desde Iron Man

La línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel se vuelve más compleja con cada nuevo estreno de la saga. La compañía suma ya más de 30 películas y 10 series de televisión. Por ello, trazar un arco lineal no es tarea sencilla. Para hacerlo de manera oficial, La Casa de las Ideas publicará un libro, The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. En él, al parecer, se han modificado cosas que ya estaban asentadas.

Así lo ha expuesto el canal de YouTube A bit of Everything después de indagar en lo que ya se sabe sobre el libro. Marvel ha publicado en Amazon dos páginas de vista previa que recogen la tabla de contenidos y el índice. Con esos datos, el youtuber se puso a cruzar todas las referencias que se indican en ellas, exponiendo algunos cambios significativos que afectan al UCM ya desde su Fase 1.

Uno de los mayores reajustes se da en Iron Man, la primera película de la franquicia. Hasta ahora, dadas las referencias que había en Iron Man 2, el filme original estaba ambientado en 2009 o 2010. Sin embargo, la nueva línea de tiempo oficial la sitúa en 2008, el mismo año en que se estrenó la película.

Este cambio hace que las referencias a “hace 6 meses” en Iron Man 2 sean inexactas, ya que habría pasado al menos un año completo entre ambas. Sin embargo, la decisión parece haberse tomado en base a una afirmación de Visión en Vengadores: La era de Ultron. El personaje de Paul Bettany mencionaba que Iron Man había pasado 8 años antes, y eso es lo que la lleva hasta 2008.

La tercera entrega de Robert Downey Jr. también sufre algunos cambios. Iron Man 3 se sitúa ahora en diciembre de 2013 en lugar de 2012. Eso provoca algunos problemas con ciertas referencias a la Nochevieja de 1999, que en el filme se menciona que ocurrió 13 años antes, no 14.

Un tercer cambio llega en películas y series más recientes. El libro confirma que Thor: Love & Thuder se desarrolla principalmente en octubre de 2025, mientras que el diagnóstico del cáncer de Jane llegaba el 30 de abril de ese mismo año. Con esto se soluciona la referencia de She-Hulk: Abogada Hulka a Mighty Thor, el personaje de Natalie Portman.

Hasta ahora no estaba claro cómo se podía saber de su existencia y sus poderes en la serie de la prima de Hulk, que ocurre en verano de 2025. Pero si el diagnóstico llegó antes, es posible que para los eventos de la serie Jane ya hubiese levantado el martillo de Thor, aunque la mayor parte de la trama llegue después.