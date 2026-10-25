El rapero French Montana y la cantante Jorja Smith actuarán en la gala del Balón de Oro

Dos estrellas internacionales, el rapero estadounidense French Montana y la cantante inglesa Jorja Smith, actuarán el lunes en Londres durante la ceremonia del Balón de Oro, anunciaron a la AFP este sábado los organizadores de esta 70ª edición.

La ceremonia recibirá a estos dos artistas de géneros musicales muy distintos para garantizar el espectáculo en el London Palladium de la capital británica.

Estrella consagrada que fusiona sus raíces marroquíes con la cultura hip-hop neoyorquina, French Montana es conocida por colaboraciones como "No stylist" con Drake y, sobre todo, "Unforgettable" con Swae Lee, tema lanzado en 2017 cuyo videoclip acumula 1,9 mil millones de reproducciones en YouTube.

Por su parte, la cantautora inglesa Jorja Smith se ha impuesto mezclando RnB, soul y jazz, influencias tomadas de sus raíces jamaicanas y de su formación musical clásica.

Su carrera despegó hace diez años con "Blue Lights", seguido de otros temas íntimos o más bailables. Más allá de su voz, es reconocido por su escritura comprometida, en particular a favor de la justicia social.

Además de sus actuaciones durante la velada, "otras sorpresas están programadas", mencionó en un comunicado el grupo L'Équipe, propietario de la revista France Football, que otorga desde 1956 la recompensa individual más prestigiosa del fútbol, que en 2025 había sido concedida al francés Ousmane Dembélé y a la española Aitana Bonmatí.

Tras la tradicional alfombra roja, está previsto que la ceremonia comience a las 20H00 GMT. Será presentación por el exdelantero internacional francés Thierry Henry y la periodista deportiva Kate Scott.

El francés del Real Madrid Kylian Mbappé, los españoles Lamine Yamal y Ferran Torres, los jugadores del PSG Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia y el delantero inglés del Bayern Harry Kane son considerados como los principales favoritos para hacerse con el preciado galardón.

Es la primera vez que la ceremonia del Balón de Oro, que celebra su 70ª edición, se organiza en el Reino Unido.