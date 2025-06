El proyecto chileno “La ciudad de los dioses” gana la I edición del “Work in progress” del Festival Internacional de Cine de Huesca

El proyecto “La ciudad de los dioses”, del chileno Sebastián Claro, resultó ganador de la primera edición de la convocatoria “Work in Progress” del Festival Internacional de Cine de Huesca, un espacio de impulso, visibilidad y acompañamiento para cortometrajes iberoamericanos en fase avanzada de postproducción.

“La ciudad de los dioses”, sobre los ritos de iniciación de niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que provienen de familias desestructuradas chilenas para ser parte de bandas delictivas, se impuso con este reconocimiento a otros cuatro proyectos de España, Costa Rica, Brasil y Uruguay. Gracias a este premio tendrá la ayuda de la productora mexicana Chemistry para su fase final y de la plataforma Festhome para su distribución.

El productor aragonés J. Alberto Andrés Lacasta, moderador del encuentro que tuvo lugar en el Salón Azul del Casino de Huesca, ha valorado esta iniciativa de la cita cinematográfica para la que se recibieron cerca de 80 proyectos.

“Si queremos destacar algo, es el fresco natural que nos ha presentado Sebastián, se ha valorado no solo la calidad cinematográfica de la película, la dirección de actores, la propuesta formal que ha hecho y también hemos puesto en valor la propia proyección de la película y lo que este premio le podría aportar a un filme latinoamericano con proyección europea”, subrayó.

Apuntó que no fue fácil tomar la decisión por la alta calidad de los trabajos presentados y e insistió en que la iniciativa pionera que ha tomado Huesca en el mundo del cortometraje es muy importante. “Abre un filón importante y esperamos que sirva de despegue para muchos otros proyectos en el futuro”, manifestó.

El director, guionista y productor chileno, cuyo anterior cortometraje “Alma”,que seleccionado en más de 70 festivales y recibió más de 20 premios internacionales, explicó que fue difícil llevar al cabo el proyecto, hubo que trabajar mucho el guion y ha requerido de mucha investigación.

“Este proyecto surgió de una experiencia mía, cuando un amigo a quien le habían robado el automóvil, me pidió que lo acompañara a revisarlo cuando lo encontraron; habían muchas latas de cerveza, colillas y estaba claro que habían apagado los cigarrillos en los asientos, pero estaban los documentos, la llave, lo cual me sorprendió y el policía me dijo que seguramente había sido usado para un rito de iniciación, esto me sorprendió mucho y la idea empezó a bullir en mi cabeza”, expuso.

Actualmente, Sebastián Claro está trabajando en la versión final del montaje y los subtítulos, “pero lo que más me interesa es que este cortometraje pueda verse en la mayor cantidad de salas posible, creo que es un tema del que hay que hablar, siempre pensamos que ese tipo de ritos ocurren en lugares muy lejanos, pero están aquí, muy cerca de nosotros”, acotó.

El jurado estuvo integrado por los cineastas y productores Gaizka Urresti, Vicky Calavia, José Ángel Delgado y el propio J. Alberto Andrés Lacasta; Chus Fenero, de la Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Huesca; Natalia Martínez, de Aragón TV; Ari del Castillo, de la productora mexicana Chemistry y de Moisés Tuñón, de la plataforma Festhome

Los otros cuatro proyectos finalistas en la convocatoria “Work in progress” fueron el brasileño ‘Nossos heróis caminham de olhos vendados’, que fue presentado de manera virtual por André Lorenz Michiles; ‘Bicho’, de Uruguay, también presentado virtualmente por el equipo de Guazuvirá Cine; ‘Mañana sí que sí’, con la presencia de la española Eva Vázquez de Reoyo y la costarricense ‘La emulsión del tiempo’, con la presencia de su director Pablo Wong.