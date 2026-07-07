El príncipe Enrique y Elton John pierden el juicio contra el Daily Mail

El príncipe Enrique y el cantante Elton John perdieron su demanda por vulneración de la vida privada contra el propietario del diario Daily Mail, según una sentencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Londres.

El tribunal, en una resolución escrita, tras un juicio de 11 semanas, a principios de este año, señaló en su veredicto que los “demandantes no lograron demostrar las acusaciones que habían presentado. Por lo tanto, las demandas quedan desestimadas”.

Durante el juicio, el hijo menor del rey Carlos III, junto a Elton John y otras personalidades, habían acusado a Associated Newspapers Limited (ANL), empresa editora del Daily Mail y del Mail on Sunday, de haber interceptado mensajes de voz, escuchado conversaciones telefónicas o incluso mentido para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018.