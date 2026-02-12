El presidente Mulino recibe a Peter Phillips, sobrino del monarca de Reino Unido

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Palacio de las Garzas al empresario Peter Phillips, sobrino del rey Carlos III del Reino Unido, quien expresó su admiración por las grandes obras de infraestructura y el notable desarrollo alcanzado por Panamá.

Durante su visita este jueves 12 de febrero, el miembro de la familia real británica realizó un recorrido guiado por la hija del mandatario, Verónica Mulino, a través de diversos salones históricos, entre ellos el Salón de los Tamarindos y el Salón Amarillo.