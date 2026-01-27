El mundo recuerda hoy a las víctimas del Holocausto

Este 27 de enero, la comunidad internacional se une para conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una fecha para honrar a los seis millones de judíos y millones de personas perseguidas por el régimen nazi.

La Embajada de Israel en Panamá destacó la importancia de recordar este oscuro capítulo, donde la humanidad presenció una “política sistemática de odio y exterminio” que despojó a hombres, mujeres y niños de sus derechos, su identidad y su vida.

Más allá del luto, esta fecha reafirma el deber de las naciones con la educación y la lucha incansable contra el antisemitismo. Recordar imágenes desgarradoras de niños tras alambres de púas busca no solo rendir homenaje, sino fortalecer el “compromiso con la memoria histórica” para evitar que cualquier forma de discriminación vuelva a repetirse.

Como señalaron fuentes diplomáticas, es un llamado global para que el horror del pasado se convierta en la conciencia del presente.