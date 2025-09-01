El jueves cierra convocatoria para nuevo director de la Sinfónica

Por primera vez en su historia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá abrió un concurso para elegir a su próximo director y la convocatoria cierra este jueves, 4 de septiembre.

Giani Bianchini Torres, director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, explicó que esto marca un cambio significativo, ya que en el pasado los directores eran designados por su trayectoria.

Bianchini explicó que el proceso busca al sucesor del maestro Jorge Ledezma Bradley, quien ocupó el cargo durante más de 30 años, y del maestro Ricardo Risco, actual director interino.

La convocatoria, abierta solo para panameños con título de director de orquesta y trayectoria comprobada, busca democratizar y transparentar la elección de este importante puesto.

Los aspirantes deben presentar su documentación a través del formulario digital disponible en www.micultura.gob.pa, la cual será evaluada por un jurado de alto nivel compuesto por dos expertos extranjeros y uno nacional.

Después de la revisión de documentos y una entrevista, los finalistas se enfrentarán a la prueba de fuego: dirigir a la Orquesta Sinfónica en un concierto de prueba.

Este evento, que se realizará el 25 de septiembre en el auditorio multifuncional de la Ciudad de las Artes, será el escenario donde el jurado decidirá quién asumirá la dirección de la prestigiosa orquesta.