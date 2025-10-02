El gran enigma del insecto matador

Si alguna vez te encuentras en los bosques tropicales de Panamá, podrías ser “saludado” por un insecto con un comportamiento peculiar.

Científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) han descifrado el misterio detrás de las llamativas “banderas” rojizas y el complejo movimiento de las patas traseras del insecto matador (Bitta alipes).

Un estudio publicado en Current Zoology revela que la función de este despliegue visual es una estrategia anti-depredadora.

El equipo de STRI, liderado por Connor Evans-Blake y Ummat Somjee, expuso a los insectos a mantis religiosas depredadoras y a saltamontes inofensivos.

Los resultados fueron contundentes: los insectos aumentaron su agitar de patas hasta siete veces en presencia de las mantis, mientras que las mantis nunca atacaron a los individuos que realizaban este movimiento activamente.

Esto confirma que el baile es una señal de alarma específica que se activa solo cuando el peligro es inminente.

Para el autor principal, Ummat Somjee, “nos quedan más preguntas que respuestas, pero esa es la belleza de estudiar los insectos”. Considera que investigaciones como estas son fundamentales para comprender cómo evolucionan las presas para defenderse.