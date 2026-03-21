El festival gastronómico Saus Fest se tomará Mi Pueblito este domingo

La Alcaldía de Panamá informó que este domingo 22 de marzo se celebrará el evento Saus Fest and Food en Mi Pueblito Afroantillano, en un horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica caribeña, desde el desayuno hasta la cena, con platillos como patitas de cerdo encurtidas preparadas por más de 40 “sauseros”, acompañadas de arroz con coco, empanadas patty, plantitá y pescados en escabeche, entre otras degustaciones.

Además, el evento contará con presentaciones de ritmos afroantillanos, música en vivo, DJs, pasarelas y bazares de artesanos, ofreciendo una experiencia cultural y gastronómica para toda la familia.