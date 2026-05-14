Ed Sheeran agota entradas en Brasil y confirma un show extra en São Paulo

Ed Sheeran volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria en Brasil. Tras agotar rápidamente las entradas para el concierto previsto el 5 de diciembre de 2026 en el Allianz Parque, el artista anunció una presentación adicional de su esperada “Loop Tour” para el 6 de diciembre, también en la capital paulista.

El movimiento alrededor de la nueva gira comenzó incluso antes de la venta general, durante las etapas de preventa exclusivas para clientes de un banco patrocinador realizadas entre el 4 y el 6 de mayo. La altísima demanda anticipó lo que ocurriría pocas horas después: las entradas para la primera fecha desaparecieron rápidamente de la plataforma oficial de Eventim, consolidando el regreso de Sheeran al país como uno de los acontecimientos musicales más esperados de 2026.

Presentada por Santander Brasil y producida por Move Concerts, la “Loop Tour” marca la nueva etapa en vivo del británico tras el cierre de la histórica “Mathematics Tour”, que recorrió el mundo durante tres años y reunió a millones de espectadores en 183 conciertos.

La nueva gira, estrenada en Oceanía a comienzos de 2026, llegará a Brasil con una producción completamente renovada, nuevo diseño de escenario y un repertorio basado en el álbum “Play”, trabajo que amplió aún más el alcance internacional del cantante británico. El disco, que incluye los sencillos “Azizam” y “Sapphire”, lideró las listas en varios países y explora influencias inspiradas en sonidos indios, persas y folk irlandés.

Reconocido por transformar grandes estadios en experiencias íntimas, Sheeran mantiene en la “Loop Tour” el concepto que lo convirtió en una de las mayores estrellas del pop mundial: actuaciones construidas en vivo con loop station, combinando momentos acústicos, nuevas canciones y éxitos globales como “Shape of you”, una de las canciones más escuchadas de la última década en plataformas digitales.

Con más de 200 millones de discos vendidos y más de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, Ed Sheeran continúa consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea. El británico acumula además cuatro premios Grammy, siete BRIT Awards y múltiples récords de audiencia en giras internacionales.

Las dos presentaciones en São Paulo contarán además con la participación especial del estadounidense Finneas como artista invitado. El músico, ganador de múltiples premios Grammy y dos Oscar junto a su hermana Billie Eilish, viene desarrollando una sólida carrera solista y recientemente lanzó el álbum “For cryin’ out loud!”.

La expectativa del mercado es que las nuevas entradas también se agoten en tiempo récord.