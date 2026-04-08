Ecozine Film Festival inaugura su 19ª edición en Zaragoza con cine ambiental y un llamado a “despertar”

El Ecozine Film Festival inaugurará el próximo 9 de abril su 19ª edición en el Centro de Historias de Zaragoza, donde se proyectará el documental Black Water, dirigido por Natxo Leuza, como película de apertura.

El certamen, que este año se celebra bajo el lema “ToBeeLife”, reunirá 34 títulos en su Sección Oficial Competitiva, nueve largometrajes documentales, ocho cortometrajes documentales, nueve de ficción y ocho de animación, seleccionados entre 319 producciones procedentes de 54 países.

Como antesala a la inauguración, el festival presentó su programación al público de Zaragoza con la performance “Despierta”, del artista multidisciplinar Sergio Muro, en la Plaza de España de Zaragoza, en colaboración con Flores Aznar. Durante la acción, Muro lanzó un mensaje claro sobre la necesidad de reconectar con la vida cotidiana fuera de las pantallas.

“Estamos muy enganchados a los dispositivos y necesitamos volver a los orígenes, al contacto humano y a los pequeños momentos”, afirmó el artista.

La intervención, de carácter participativo, invitó a los asistentes a reflexionar sobre el ritmo acelerado de la vida actual. “Parar también es importante. A veces olvidamos disfrutar de cosas tan simples como tomar el sol, charlar con un amigo, pasear con nuestra mascota o correr en la playa”, añadió.

Tras la performance, los asistentes recibieron el programa oficial del festival y pequeñas macetas de la flor Armenia Maritima, conocida como “clavelina de mar”, en una iniciativa simbólica vinculada al compromiso medioambiental del certamen.

Ecozine, miembro fundador de la Green Film Network, mantiene su apuesta por el cine como herramienta de concienciación, con una programación total de 52 obras que se exhibirán principalmente en la Filmoteca de Zaragoza a partir del 10 de abril, así como en otras sedes en Pamplona, L’Eliana (Valencia), Huesca y distintas localidades.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de la Universidad de Zaragoza como nuevo espacio de proyección, así como la utilización de escenarios singulares como la “nevera medieval” de Belmonte de San José o el convento de La Alfranca, en Pastriz.

La película inaugural, Black Water, aborda el impacto del colapso climático en Bangladesh y su consecuencia en el desplazamiento de poblaciones, y llega al festival tras su paso por eventos internacionales como CPH:DOX, el Festival de Málaga y otros certámenes en Europa y Oceanía.

El festival también impulsa su vertiente educativa con la Sección Jóvenes, que ha reunido a cerca de 3.500 participantes en varias ciudades y que otorgará su Premio del Público durante la gala de clausura, prevista para el 17 de abril.

Además, la edición cuenta con el artista aragonés Norberto Fuentes Poblador como embajador, mientras que el cartel oficial, “E de miel”, del artista Antoni Pontí, utiliza la imagen de abejas para representar el equilibrio ecológico y el espíritu del lema de este año.

Ecozine rendirá también homenaje a la activista hondureña Berta Cáceres, en el décimo aniversario de su asesinato, con un premio que lleva su nombre y que reconoce el compromiso con la defensa del medio ambiente.