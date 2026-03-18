Ecoturismo con identidad cafetera: la apuesta de la Reserva Natural Monte Jazmín en Colombia

A solo 20 minutos de la ciudad de Pereira, en la vereda Pital de Combia y cerca al Parque Natural Alto del Nudo, se encuentra la Reserva Natural y finca agroecológica Monte Jazmín, un destino que combina tradición cafetera, conservación ambiental y turismo de naturaleza.

Según el reporte del magazín Colombia Belleza Pura, la finca, patrimonio familiar, evolucionó de un cultivo tradicional hacia un proyecto de ecoturismo y café especial, ofreciendo a los visitantes una experiencia única “donde el café cuenta historias”.

El recorrido inicia en el semillero, donde nace la chapola, y continúa hasta la cosecha de frutos rojos y amarillos. El proceso de beneficio incluye fermentaciones cuidadas y una torrefacción artesanal que resaltan notas únicas en cada taza. Los visitantes participan en talleres, caminatas educativas y degustaciones que conectan con la cultura cafetera y la biodiversidad local.

Ubicada en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados y cerca del Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, la reserva alberga más de 100 especies de aves. Entre ellas destacan el Gavilán Picogarfio, la Guala Cabeciroja, el Barranquero Andino y el Carpinterito Punteado, especie endémica que solo se encuentra en Colombia.

Monte Jazmín ofrece café de alta calidad y un espacio de restauración ecológica, con respeto por las comunidades locales. Es un destino ideal para quienes buscan turismo de naturaleza, experiencias cafeteras auténticas y conexión con la biodiversidad.

“En la reserva propiciamos una experiencia auténtica de inmersión en el paisaje cultural cafetero, con respeto por la naturaleza y las personas que intervienen”, señaló Carmen Elena Salas, gerente del proyecto.

La Reserva Natural Monte Jazmín se consolida como un referente de las bellezas de Colombia que integra café, cultura y conservación en un mismo lugar.