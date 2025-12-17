Don Bosco realizará el Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

El corregimiento de Don Bosco anunció que este domingo, 21 de diciembre, se llevará a cabo el Desfile de la Mágica Navidad, una actividad que “llenará de alegría, color y espíritu navideño” a la comunidad.

De acuerdo con la información divulgada, el desfile iniciará a las 5:00 p.m., “partiendo desde la iglesia Santa Rita de Casia, recorriendo la vía Boulevard, continuando por la vía Rodolfo Aguilera (Teremar), hasta culminar en el parque de La Riviera”.

Los organizadores detallaron que durante el recorrido los asistentes podrán observar carros alegóricos con motivos navideños, además de bandas musicales interpretando villancicos y canciones tradicionales, así como la presencia de personajes emblemáticos de la Navidad, como Santa Claus y la Señora Claus.

Al finalizar el trayecto, en el parque de La Riviera se instalará una tarima con presentaciones artísticas donde participarán “grupos de baile del corregimiento y artistas nacionales”.

Como parte de la actividad, se invitó a la comunidad a participar junto a sus mascotas. “Las personas interesadas pueden realizar su inscripción llamando al 6216-1462”, indicó el comunicado.