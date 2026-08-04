Diez universidades de EE. UU. participan en Panamá en la feria ‘Freedom 250’ por los 250 años de independencia

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, en alianza con Quality Leadership University (QLU), realizará el próximo 7 de agosto la Feria Universitaria ‘Freedom 250’ [Libertad 250]. El evento se llevará a cabo de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. en el Hotel InterContinental Miramar, en la ciudad de Panamá, y está dirigido a estudiantes, padres de familia y profesionales interesados en cursar estudios superiores en Estados Unidos.

Durante la jornada, los asistentes podrán conversar directamente con representantes de 10 universidades estadounidenses que cuentan con presencia o programas en Panamá, entre las que destacan: Drake University, Florida International University, Florida State University, Georgia Institute of Technology, Illinois State University, Tulane University, Universidad Interamericana de Puerto Rico, University of Central Florida, University of Louisville y University of South Florida.

Dichas instituciones ofrecerán orientación sobre la oferta académica, procesos de admisión, becas, programas de intercambio y oportunidades para aprender inglés.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, destacó que “las universidades estadounidenses ofrecen oportunidades educativas de clase mundial. Allí podrán aprender de los mejores y prepararse para impulsar la innovación y generar oportunidades económicas”. Agregó que, bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos vuelve a liderar la oferta educativa de primer nivel y que es un orgullo facilitar a los panameños el acceso a lo mejor de la educación estadounidense.

Asimismo, representantes consulares brindarán información sobre el proceso de solicitud de visas estudiantiles y la programación del Centro Cultural ‘Panama American Center’. La feria forma parte de las actividades de ‘Freedom 250’, la celebración por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos que también conmemora la histórica relación de amistad entre ambas naciones.