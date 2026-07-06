Dayanara hace historia con un concierto sold out ante 15 mil personas en Quito

Una noche marcada por momentos profundamente emotivos. Entre lágrimas y palabras de agradecimiento, la artista Dayanara compartió con su público una velada que sintetizó años de trabajo, disciplina y perseverancia, en un escenario donde cada canción encontró respuesta en miles de voces.

El repertorio trazó un recorrido por las distintas etapas de la carrera de Dayanara. Éxitos como “El Karma” y “No Será Tan Fácil” fueron coreados de principio a fin por las más de 15 mil personas presentes, mientras que las canciones de Terapia, su más reciente álbum, confirmaron la gran acogida de esta nueva etapa artística.

Temas como “Tú la Vas a Pagar” encontraron la misma respuesta del público, consolidando un espectáculo que equilibró sus éxitos más representativos con una propuesta musical en constante evolución.

Uno de los momentos más esperados llegó con el inicio de las sorpresas internacionales. El cantante colombiano Pipe Bueno apareció inesperadamente sobre el escenario para interpretar junto a Dayanara “Piedra, Papel o Tijera”, provocando una de las primeras grandes ovaciones de la noche.

La emoción continuó con la llegada del reconocido artista chileno Américo, quien sorprendió al público al interpretar junto a la ecuatoriana el éxito “Quién”, protagonizando uno de los momentos más memorables del concierto y reuniendo en un mismo escenario a Ecuador, Colombia y Chile.

La histórica presentación también reunió a importantes medios de comunicación nacionales e internacionales. La cobertura incluyó la presencia de Televisa (México), además de periodistas especializados de la industria musical latinoamericana, reflejando el creciente interés que despierta la carrera de Dayanara fuera del Ecuador y el alcance que continúa ganando en la región.

Como parte de la experiencia, los asistentes también disfrutaron de una activación exclusiva desarrollada junto a Spotify Latinoamérica, que permitió a los fans vivir una experiencia inmersiva alrededor de la música, fortaleciendo el vínculo entre la artista y su comunidad.

Con este concierto, Dayanara no solo marca un nuevo hito en su carrera, sino que también proyecta a la música ecuatoriana hacia nuevos escenarios internacionales. Tras este exitoso espectáculo, la artista iniciará los preparativos de su próxima gira por Europa, donde continuará llevando su propuesta musical y representando al Ecuador.

La noche en la Plaza de Toros Quito trascendió el formato de un concierto. Fue la demostración de que una artista ecuatoriana puede convocar a más de 15 mil personas, reunir a figuras internacionales, atraer la atención de la prensa especializada y consolidar una producción de nivel internacional.

Con la emoción a flor de piel y frente a un público que nunca dejó de cantar, Dayanara cerró una de las noches más importantes de su carrera con un mensaje que resumió el significado de este momento:

“¡Gracias, Ecuador! Gracias por no dejar sola a una mujer 100 % ecuatoriana. Gracias por demostrarme que cuento con su respaldo. Estoy convencida de que lograremos muchas más cosas; aún tenemos muchos escenarios por conquistar. Con amor y muchísimo cariño... ¡Ay, papá!”, expresó Dayanara.