David Bisbal lleva la magia de la Navidad al hospital con una visita inesperada y un concierto para pacientes

David Bisbal ha vivido este martes una de las citas más emotivas de su Navidad al sorprender a pacientes y personal sanitario de HM Hospitales con una actuación inesperada cargada de cercanía y emoción. El almeriense ha decidido cerrar así su gira, pensando en todas aquellas personas que pasan estas fechas ingresadas y alejadas de sus hogares.

"Llevamos todo el año cantando por todo el país y hemos pensado que habría gente que pasaría estas fechas tan especiales en el hospital. Vamos a terminar así la gira. Es un placer para mí estar aquí", ha explicado el artista antes de comenzar su mini concierto, en el que no han faltado los villancicos más entrañables de estas fiestas.

Ante la sorpresa y la emoción de las pacientes ingresadas, Bisbal ha interpretado primero el clásico villancico "Blanca Navidad", creando un ambiente íntimo y reconfortante en la sala. Después, ha querido regalarles también uno de sus temas más queridos, "Princesa", que muchas han coreado visiblemente emocionadas

Para poner el broche final a este momento tan especial, el cantante ha cerrado su actuación con el villancico "Todo es posible en Navidad", un mensaje de esperanza que ha resonado con fuerza entre los asistentes. Con este gesto, Bisbal ha llevado un poco de ilusión, música y compañía a quienes más lo necesitan en unas fechas tan señaladas.