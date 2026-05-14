Científicos advierten a la FIFA del riesgo de calor extremo en Mundial 2026

Varios científicos alertaron este jueves a la FIFA de las condiciones meteorológicas extremas, con calor y humedad, en las que previsiblemente se disputará el Mundial de fútbol este verano boreal en Norteamérica.

El aviso procede de dos redes que reúnen a expertos en clima, salud y deporte, que se han pronunciado de forma independiente: por un lado World Weather Attribution (WWA) y por otro una veintena de científicos firmantes de una "carta abierta a la FIFA".

Según WWA, una cuarta parte de los partidos de este Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, podrían disputarse en condiciones de calor muy difíciles de soportar.

Debido al calentamiento global, es muy probable que el problema se agrave respecto al último Mundial disputado en Estados Unidos, en 1994.

"Nuestra investigación demuestra que el cambio climático tiene un efecto real y medible sobre la viabilidad de organizar Copas del Mundo durante el verano en el hemisferio norte", subrayó Friederike Otto, profesora de ciencia del clima en el Imperial College de Londres y cofundadora de WWA.

Este colectivo de científicos analizó los 104 partidos programados en dieciséis estadios, con la participación de 48 equipos.

Para extraer sus conclusiones, los investigadores utilizan el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT), que combina temperatura, humedad, radiación solar y nubosidad.

Una temperatura aparentemente moderada puede volverse peligrosa con alta humedad. Un WBGT de 28°C equivale a unos 38°C en clima seco o 30°C en condiciones muy húmedas.

Aproximadamente un cuarto de los partidos (26 encuentros) se disputaría en niveles iguales o superiores a 26°C WBGT, lo que requeriría medidas adicionales de refrigeración, según sindicatos de jugadores.

Además, cerca de cinco partidos alcanzarían o superarían los 28°C, un umbral considerado peligroso y ante el cual se sugiere incluso la suspensión de encuentros, señaló Otto durante una presentación ante periodistas.

- Pausas "demasiado cortas" -

Los investigadores identificaron algunos partidos "de alto riesgo" que se disputarán en estadios al aire libre y de día, especialmente en Miami, Kansas City y en las afueras de Nueva York, en Nueva Jersey.

Otros estadios están climatizados, lo que reduce los riesgos para los jugadores y los espectadores, pero "también existen riesgos para los aficionados que podrían reunirse en el exterior. Están aún más expuestos porque no serán atendidos por numerosos médicos", señala Otto.

Por encima de los 26°C de WBGT, "incluso los deportistas bien preparados y aclimatados al calor suelen ser incapaces de mantener el equilibrio térmico durante ejercicios físicos intermitentes de alta intensidad", subrayan.

"Está claro que las pausas de tres minutos que ha adoptado la FIFA para todos los partidos son demasiado cortas para tener un efecto significativo en la rehidratación y en la refrigeración del cuerpo (...) Deberían durar al menos seis minutos", lamentan.

Están previstas dos pausas de refresco de tres minutos en el ecuador del primer y del segundo tiempo de cada partido. Es el primer Mundial en el que la FIFA las establece de forma sistemática.

"El riesgo de olas de calor se ha duplicado" desde 1994, "lo que pondrá en peligro a los jugadores y a los aficionados", reaccionó el jueves el responsable de la ONU para el Clima, Simon Stiell.

El experto realizó un llamamiento a "actuar más rápido para proteger el deporte que amamos y a todos los que lo siguen", "redoblando los esfuerzos para llevar a cabo una transición decisiva hacia las energías limpias".

Consultada por la AFP, la FIFA recordó todas las medidas de prevención implantadas.

"La FIFA seguirá supervisando las condiciones en tiempo real, integrando la temperatura del termómetro de globo húmedo y el índice de calor, y está preparada para aplicar los protocolos de contingencia establecidos si llegaran a producirse episodios de meteorología extrema".

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