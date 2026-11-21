El Ministerio de Cultura informó que el proyecto para construir el primer Centro Cultural del distrito de Boquerón, en la provincia de Chiriquí, fue incorporado a su banco de proyectos, con miras a su licitación en 2027.

La confirmación se dio durante una reunión entre la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y autoridades locales, en la que se abordaron los pasos necesarios para concretar esta obra, esperada desde hace varios años por los residentes de la zona.

Al respecto, la alcaldesa de Boquerón, Jesenka Espinosa, explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas adquirió previamente un terreno ubicado a orillas de la vía Panamericana. Sin embargo, los trámites relacionados con la adquisición y legalización de la propiedad habían retrasado el avance de la iniciativa.

Como parte de los acuerdos, los gobiernos locales iniciarán la documentación legal necesaria para formalizar el uso y la administración del terreno, lo que permitirá continuar con las gestiones para la licitación y posterior construcción.

Por su parte, la ministra Herrera destacó que la infraestructura permitirá impulsar la economía creativa, promover el talento local y generar oportunidades para los habitantes de la provincia.

El centro estará ubicado en un punto estratégico del occidente chiricano, con acceso desde David, Bugaba, Barú, Tierras Altas, Boquete y Boquerón. De esta manera, se busca ampliar la participación de comunidades de distintos distritos en actividades culturales.

Para las autoridades locales, la incorporación al banco de proyectos representa un avance hacia la construcción de un espacio destinado a promover y desarrollar las expresiones culturales y creativas de Boquerón.