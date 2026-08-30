Casco Peatonal celebró el “Orgullo Ancestral” de nuestros pueblos originarios

Cultura, gastronomía, música, tradiciones y emprendimiento se tomaron este domingo las calles, plazas y mercados del centro histórico de la ciudad de Panamá.

En una nueva edición de Casco Peatonal, uno de los ejes principales fue la celebración del “Orgullo Ancestral” de los pueblos originarios, jornada en la que residentes, visitantes, familias y turistas convirtieron distintos rincones del Casco Antiguo, Santa Ana y El Chorrillo en escenarios para el encuentro ciudadano y la promoción de las raíces panameñas.

La oferta incluyó el Panama Coffee Show en La Manzana de Santa Ana, presentaciones culturales indígenas en Plaza Catedral, así como música, café de especialidad y la Copa del Raspao en Plaza Herrera. Además, la programación se extendió a El Chorrillo con “Sabores del Chorrillo” y el ritmo del Tamborito del Callejón, sumado a las actividades en Plaza Bolívar y la propuesta “Panamá Vive” en el Mercado de Balboa.

La iniciativa se consolidó como un espacio seguro para la convivencia, el encuentro familiar y el acceso gratuito a diversas expresiones culturales. Al mismo tiempo, representó una oportunidad para dinamizar la economía local, impulsando un mayor movimiento en restaurantes, comercios, mercados, emprendimientos y actividades vinculadas al turismo cultural.