Caro Abadía explora el afro-pop y la sensualidad en su nuevo sencillo “Ay que rico”

La cantante panameña Caro Abadía marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de “Ay que rico”, una propuesta que fusiona ritmos afro-pop, romance y sensualidad. El tema nace de una experiencia personal y universal: el intento fallido de no enamorarse y terminar cediendo ante una conexión especial e inesperada.

La composición rompe con una premisa que la propia artista repitió durante años: “El que se enamora pierde”. Sin embargo, para este lanzamiento el enfoque cambia al mostrar que, cuando la química es real, enamorarse no implica una derrota, sino el hallazgo de una complicidad que transforma los momentos cotidianos en recuerdos memorables.

Con un sonido envolvente y bailable, “Ay que rico” refleja una evolución en el universo sonoro de la intérprete, adoptando una vibra más fresca y atrevida. La artista busca que su música trascienda el reproductor y genere un impacto directo en el oyente: “Transformar emociones y experiencias en canciones es parte esencial de mi identidad; busco que quienes escuchen el tema puedan sentir, sonreír, bailar y reconocerse en cada letra”.

De cara a sus presentaciones en vivo, Abadía apuesta por un espectáculo dinámico que transite de la sensibilidad a una energía festiva. En ese camino, la cantante reveló una de sus mayores metas profesionales en el panorama local: abrir el próximo concierto de la artista colombiana Greeicy en Panamá, a quien considera su mayor referente musical.

Con este estreno, la cantautora continúa consolidando su propuesta en la escena del pop urbano regional, reafirmando que su música busca conectar desde la autenticidad y la emoción. Como resume la propia artista sobre este lanzamiento: “A veces, enamorarse no es perder, es encontrar”.