Carlos Zaur lanza su nuevo sencillo “Es Muy Cobarde”

El cantante y compositor Carlos Zaur presenta hoy su nuevo sencillo titulado “Es Muy Cobarde”, un tema que retrata el momento en que una historia de amor se rompe entre mentiras y señalamientos injustos.

Con una interpretación cargada de emoción y honestidad, “Es Muy Cobarde” pone en palabras ese momento en el que el amor se transforma en conflicto. La canción retrata la frustración de ser señalado injustamente y cuestiona cómo una historia compartida puede convertirse en una tragedia marcada por engaños y resentimientos.

Fiel a su estilo, Carlos Zaur apuesta por una propuesta íntima y elegante, donde la fuerza de su voz y la profundidad de la letra conectan directamente con quienes han vivido una ruptura desde la incomprensión. La composición de “Es Muy Cobarde” es de Marcela De La Garza, Thom Bridges y del propio Carlos Zaur, sumando una sensibilidad autoral que potencia la carga emocional del tema.

Este lanzamiento reafirma su capacidad para traducir emociones complejas en música que resuena con el público. Este estreno llega en un momento clave para el artista, quien se prepara para un importante encuentro musical junto al reconocido intérprete español Enrique Ramil. Ambos artistas presentarán un espectáculo especial el próximo 29 de mayo en El Cantoral, una noche dedicada a las grandes emociones de la balada en español.

El concierto surge tras el lanzamiento de su versión conjunta de “Yo No Nací Para Amar”, el clásico de Juan Gabriel, donde unen sus voces en una interpretación intensa y elegante que revive uno de los temas más icónicos del repertorio romántico latino.

Con “Es Muy Cobarde”, Carlos Zaur no solo presenta un nuevo sencillo, sino una declaración emocional que confirma su crecimiento artístico y su conexión genuina con las historias que canta.