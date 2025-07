Carlos Vives hace latir el corazón del mundo hispano con “500”

En el corazón del Caribe colombiano nace un canto que une el pasado, el presente y el futuro: “500”, un homenaje a la celebración de los 500 años de Santa Marta, la ciudad del origen.

Carlos Vives convocó a una poderosa generación de artistas samarios —Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Yera, Estereobeat, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Paola Lacera, Rashid Zawady y los niños arhuacos.

Esta obra musical producida por Carlos Vives y Andrés Leal, con los arreglos de Big Band de Giovanni Caldas, ingeniería de grabación David Dueñas, producción vocal por Juan Sebastián Parra; exalta las raíces indígenas, africanas y españolas, su presente cultural y la proyección futura de la ciudad más antigua de Colombia.

La obra está inspirada en la historia de Santa Marta, desde su fundación por Rodrigo de Bastidas, hasta su identidad contemporánea como cuna de diversidad musical, espiritual y creativa.

Con el sello Gaira Música Local, “500” es mucho más que una canción: es un himno musical y visual que une generaciones, estilos y memorias en un relato que se baila, se canta y se siembra en el corazón de cada samario. El tema representa los múltiples sonidos que habitan en la ciudad del origen, dividida en varios “latidos”: Caribe – pop, afrobeat, beats urbanos, porro, tradición samaria y ritmos indígenas.

El coro dice: Porque la Sierra del mundo entero es el corazón, yo me quedo en Santa Marta/ Fue ‘La Ramada’ de pueblos libres una nación/ Yo me quedo en Santa Marta/ Que del encuentro de nuestra historia he nacido yo/ yo me quedo en Santa Marta/ Y se juntaron todas las razas en una canción/ yo me quedo en Santa Marta.

Grabada en los estudios de ‘La Torre de Lata’ del sello Gaira Música Local en Bogotá y en “Redsnappermusic Studio” del artista Yera en Santa Marta, “500” recoge voces y ritmos del Caribe colombiano para construir un himno intergeneracional.

El video musical presenta una impactante narrativa cinematográfica para contar la historia fundacional de Santa Marta —a través del personaje de Rodrigo de Bastidas—, al mismo tiempo que muestra a Carlos Vives y a los artistas samarios grabando la canción con la energía actual de la ciudad y sus impresionantes paisajes circundantes.

La pieza audiovisual mezcla el relato histórico y la celebración contemporánea, mostrando cómo el pasado, el presente y el futuro convergen en la música. La idea fue desarrollada por Carlos Vives y la productora de cine Mestiza Films, bajo la dirección de Felipe Montoya y Sergio I. Rodríguez.

Los escenarios del video son lugares emblemáticos como Pescaíto, el centro histórico, la Casa de la Danza, la Catedral Basílica, la Bahía y Teatro Santa Marta, entre otros; destacando la historia y la modernidad de la ciudad.

“Con ‘500’ quisimos entregar a los samarios y al mundo una obra que rinde homenaje a nuestra historia, pero que también celebra el presente y proyecta el futuro de una ciudad que vibra con la música”, comenta Carlos Vives, quien reafirma su papel como líder cultural y cohesionador del territorio.

Con “500”, la música se convierte en la voz de la ciudad donde todo comenzó, la ciudad que es el origen de todas nuestras ciudades y que, con orgullo, sigue latiendo en el corazón del mundo.