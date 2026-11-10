Cancelan concierto de Beéle en Panamá por baja venta de boletos

El concierto Beéle del Borondo Tour, previsto para el próximo 27 de noviembre en la Plaza Figali, fue cancelado debido a la baja venta de entradas y a dificultades logísticas, según informó la organización del evento.

En un comunicado emitido por Herazo Eventos Panamá, los organizadores señalaron que las condiciones comerciales y logísticas actuales impiden garantizar el espectáculo bajo los estándares previstos.

La empresa indicó que tanto los promotores como el equipo del artista mantuvieron su disposición de realizar el concierto, pero finalmente decidieron suspenderlo.

Quienes compraron entradas recibirán el reembolso del dinero a través de los canales oficiales de venta.