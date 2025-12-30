Buscan a nuevos líderes en ciencia y tecnología

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) informó que mantiene abiertas una serie de convocatorias diseñadas para transformar el futuro de Panamá a través del conocimiento.

Entre las opciones destaca el Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025, realizado junto a la CCIAP, que busca reconocer a empresas con soluciones tecnológicas y científicas.

Como novedad, este año se incluye la categoría “Empresaria del Año”, dedicada a resaltar el liderazgo femenino en startups de alto impacto. Tienes hasta el 26 de enero de 2026 para postular tu proyecto.

Por otro lado, los docentes de matemáticas de premedia y media, en provincias centrales, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, pueden inscribirse en un Diplomado en Entornos Digitales (cierre: 13 de febrero de 2026). Además, se busca fortalecer el mercado laboral científico con la Inserción de profesionales con doctorado, permitiendo que mentes brillantes se incorporen a centros de investigación y empresas locales (cierre: 30 de diciembre de 2025).

Como señala el Dr. Eduardo Ortega Barría, el objetivo es convertir la ciencia en el motor del desarrollo sostenible del país. Si eres docente, empresario o un profesional con ganas de aportar al progreso de Panamá, no dejes pasar estas fechas. Puedes encontrar todos los detalles, bases y formularios de registro directamente en el portal oficial: senacyt.gob.pa.