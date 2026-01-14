$!BTS conquistará Latam con su gira

ML | Tras culminar su servicio militar y reunirse en 2025, BTS anunció oficialmente su gira mundial 2026, la más ambiciosa de su carrera. El septeto coreano no solo regresa a los escenarios, sino que lo hará con una impresionante puesta en escena de 360 grados, diseñada para que nadie se pierda ni un detalle de su esperado retorno.

La gran noticia para nuestra región es que el tour incluye a seis países latinoamericanos, rompiendo una sequía de casi una década sin ver al grupo completo. La locura comenzará en ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, marcando el inicio de una etapa que promete ser histórica para el K-pop en el continente.

Para los fans en Sudamérica, la cita será en octubre. BTS hará su debut absoluto en Bogotá, Lima y Buenos Aires, además de regresar a sus plazas favoritas en Santiago de Chile y São Paulo. Esta gira representa la primera vez que países como Colombia, Perú y Argentina recibirán el espectáculo completo de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Pero antes de los conciertos, sacarán música nueva. El próximo 20 de marzo la banda lanzará su quinto álbum de estudio, que contará con 14 canciones inéditas. Este disco es el primer trabajo de larga duración desde 2020 y servirá como la base del repertorio para los 79 shows confirmados alrededor del mundo, consolidando a BTS como los iconos globales del siglo XXI.

El registro para la preventa ARMY Membership cierra el 18 de enero en la plataforma Weverse, y la venta general de boletos iniciará el 24 de enero.