Boza volverá al Latin Grammy con “orióN”

El cantautor panameño Boza recibió una nominación en la 26ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina con “orióN (Sistek Remix)”, junto a Elena Rose.

Esta es la segunda nominación al Latin Grammy de Boza, tras haber sido nominado como Mejor Nuevo Artista en 2021, y llega tras un año histórico que ha consolidado su posición como uno de los artistas más innovadores y globales de la música latina.

En los últimos meses, Boza ha recibido dos nominaciones en Premios Juventud 2025 y tendrá el honor de abrir la ceremonia con un electrizante medley de sus mayores éxitos, incluyendo “Ella”, “Hecha Pa’ Mí”, “orióN” y “yayA”, desde su natal Panamá.

“Este reconocimiento significa muchísimo para mí porque representa el trabajo, la pasión y el amor que ponemos en cada proyecto. Haber sido nominado al Latin Grammy por segunda vez, y con una canción tan especial como orióN, me llena de orgullo y me impulsa a seguir llevando el sonido de Panamá al mundo”, expresó Boza.