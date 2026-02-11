Boza renueva contrato con Sony Music y refuerza su afrobeats

El cantante panameño Boza, renovó su contrato discográfico con Sony Music Centroamérica y El Caribe, reafirmando una alianza estratégica que ha sido clave en su crecimiento artístico y desarrollo de su carrera a nivel global.

Desde el inicio de esta relación, Boza ha construido un impacto sólido y medible en las principales plataformas digitales.

Actualmente supera los 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, con una base de más de 1.06 millones de seguidores, cifras que reflejan su posicionamiento constante dentro del consumo latino global.

Durante esta etapa junto a Sony Music Centroamérica y El Caribe, Boza se ha consolidado como una de las voces más influyentes del nuevo sonido afro-latino. Su música ha llegado a mercados clave como España, Estados Unidos, México y Colombia, entre otros.

En YouTube, acumula más de 1.44 mil millones de visualizaciones y 1.31 millones de suscriptores, mientras que canciones como “Hecha Pa’ Mi” ya superan el billón de streams en todas las plataformas y continúa siendo un fenómeno en TikTok, con más de 140,000 creaciones diarias. Desde hace meses, el tema ha retomado su viralidad y sigue manteniéndose fuerte, trascendiendo a un estatus de éxito atemporal.

Otros éxitos de su catálogo incluyen “orión” (junto a Elena Rose), “Ella (Remix)” (con Lunay, Lenny Tavárez, Juhn y Beéle), “Paris” (con Sech) y “san blaS”, mientras que proyectos como Mas Negro Que Rojo y SAN BLAS han sido clave para definir su identidad artística y fortalecer su posicionamiento global.

En el último año, Boza también ha recibido importantes reconocimientos por parte de la industria, incluyendo una nominación al Latin Grammy y nominaciones en Premios Tu Música Urbano y Premios Juventud, reflejo de su impacto cultural, su conexión con audiencias jóvenes y la solidez de su propuesta artística.

La renovación de la alianza se da además previo a su próxima participación en Premio Lo Nuestro, donde compite en la categoría Afrobeats del Año por éxito “San Blas”.

Este nuevo capítulo con Sony Music Centroamérica y El Caribe marca el inicio de una nueva etapa creativa y estratégica, enfocada en el lanzamiento de nueva música, colaboraciones internacionales y una expansión aún más ambiciosa del afrobeats en español, un movimiento del cual Boza se ha convertido en uno de sus principales exponentes.