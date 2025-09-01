‘Borracha’: Lau Souffront enciende el mambo con ritmo, fuerza y corazón

La cantautora emergente colombiana Lau Souffront, celebra la fortaleza femenina con el estreno de su nuevo sencillo “Borracha”, un mambo lleno de ritmo y energía que promete poner a bailar desde el primer acorde.

Bajo el sello ONErpm, Lau Souffront sorprende explorando un nuevo ritmo e imprime su sello personal a una letra cargada de sentimiento en “Borracha”, para convertirla en un himno de resiliencia que refleja la realidad de muchas mujeres que, aunque sufren por un desamor, transforman ese dolor, sanan y encuentran el amor propio.

Con versos como “Estoy borracha..., bailando canciones de desamor..., riendo pa’ no llorar, con otro baby, queriendo engañar el corazón, si me ves mi amor”, la nueva canción retrata el desahogo emocional tras una ruptura amorosa.

“Me identifiqué con la letra desde el momento en que me la presentaron, con ese dolor que nos deja el desamor, y que, por más que tratamos de esconderlo y de aparentar que estamos bien, sigue ahí. Pero, ojo, ¡se supera! Y para mí, la mejor forma de sobreponerse es a través del baile y del canto”, explica Souffront.

Para la producción de “Borracha”, la artista colombiana volvió a unir fuerzas con el compositor y productor, ganador de varios premios Grammy, Ray “El Ingeniero” Casillas, conocido por su trabajo con artistas como Ozuna, Nicky Jam, Daddy Yankee, J Balvin y Enrique Iglesias, entre otros.

El tema fue compuesto por Linares. El video musical grabado en Jungl Studios, bajo la dirección de Stephany Jiménez y la producción de 108RCRDS para The Bird Movement, rinde homenaje a los años 70 mostrando a Lau Souffront con un colorido y atrevido look setentero al estilo de Studio54.

En el video Lau Souffront canta y baila y “se emborracha” de fuerza y autoestima mientras busca olvidar a quien le rompió el corazón.

“Borracha” es el primer sencillo de la nueva producción musical de Lau Souffront, para la cual se encuentra escribiendo y produciendo las nuevas canciones.

Lau Souffront es una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina, que se está abriendo camino en la escena musical con temas como “24 horas”, “Afrodisíaco”, Colibrí” y “Mi lugar favorito”, entre otros.