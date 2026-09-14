Bob Mackie, diseñador de las estrellas, muere a los 87 años

El legendario diseñador de moda y vestuario Bob Mackie, célebre por vestir a divas como Cher y Diana Ross, falleció a los 87 años, confirmaron sus cuentas oficiales en redes sociales.

“Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento del Sr. Bob Mackie. Vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y vestuario”, se lee en el de prensa.

Apodado el Sultán de las Lentejuelas y el Gurú del Brillo, Mackie se convirtió en referente del glamour televisivo y musical. Su colaboración con Cher definió un estilo audaz, con lentejuelas, plumas y transparencias que marcaron época. También fue responsable del vestuario de The Carol Burnett Show, consolidando su reputación en la industria.

Sus diseños fueron lucidos por figuras como Dolly Parton y Tina Turner, y se volvieron símbolo de extravagancia y sofisticación. Uno de sus momentos más recordados ocurrió en la Gala del Met de 1974, cuando Cher apareció con un vestido transparente adornado con plumas blancas, creación que causó sensación mundial.

La noticia de su muerte cierra la trayectoria de un creador que transformó la moda en espectáculo, dejando un legado brillante en la cultura popular.