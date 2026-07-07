Blazy crea una colección de cuento para la alta costura de Chanel

Entre referencias a cuentos como “Jack y las habichuelas mágicas” y piezas históricas del vestuario de Chanel, el diseñador Matthieu Blazy presentó este martes su segunda colección de alta costura para la legendaria marca francesa.

En un decorado lleno de flores de colores, enredaderas y espejos mágicos, en el Grand Palais cerca de los Campos Elíseos, destacaron prendas con alusiones directas a cuentos tradicionales: abrigos hechos como de paja que recuerdan a los espantapájaros o vestidos casi transparentes con plantas trepadoras bordadas.

Otros detalles, como un bolso de mano en forma de osito dormido o un pato que se transforma en cisne en una hilera de botones, sugerían otras fábulas.

“Me pregunté si la vida de Gabrielle Chanel era un cuento. En su biblioteca encontré el pequeño libro ‘Las hadas, cuentos de cuentos’ y, junto con los talleres de alta costura [de Chanel], exploramos la idea de prendas que transportan historias, como libros”, explicó el estilista francobelga en una nota de prensa.

Precisamente la modelo que abrió el desfile llevaba en la mano el ejemplar de este libro de la fundadora de la marca.

- Piezas clásicas -

Junto a estos looks, algunos ornamentados con pedrería o plumas, Blazy propuso piezas más clásicas de la mítica marca, como su histórico traje, declinado en múltiples facetas: versiones sin mangas, faldas ultracortas, chaquetas abotonadas en la espalda...

Entre los famosos que estuvieron presentes en el show destacaron Teyana Taylor, Tilda Swinton, Pedro Pascal y Lupita Nyong’O.

Este desfile era uno de los más esperados de esta edición, junto al de Jonathan Anderson para Dior, por ser la segunda colección para la alta costura de ambos diseñadores.

Blazy debutó en enero en esta selecta categoría de moda con una aplaudida propuesta inspirada en la naturaleza, con looks sensuales, llenos de detalles florales y vegetales.

El diseñador francobelga, de 42 años, fue nombrado en Chanel a finales de 2024, luego de su paso por la italiana Bottega Veneta (grupo Kering). En la casa de la doble C, tomó el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 del alemán, quien dominó la marca durante más de tres décadas.

En la jornada también se vio la colección de Alexis Mabille, una original propuesta llamada “Dual” cuyas piezas eran reversibles y cambiaban en el mismo escenario: gruesos abrigos o vestidos de tubo de terciopelo negro se transformaban en un abrir y cerrar de ojos en conjuntos dorados o plateados.

En el Palais de Tokio, cerca de la Torre Eiffel, Kevin Germanier dio rienda suelta a las perlas y la pedrería. El estilista suizo presentó vestidos con bustiers minimalistas y faldas exuberantes compuestas por miles de finos filamentos como si fueran una explosión de color.

- Armani -

Otro plato fuerte de este martes fue el desfile de Armani. La firma italiana presentó su segunda colección de alta costura desde la muerte de su fundador, Giorgio, en septiembre de 2025. Como el pasado enero, el guardarropa corrió a cargo de su sobrina, Silvana, que había trabajado con él para el prêt-à-porter.

En su propuesta para el próximo otoño-invierno, predominaron los conjuntos de pantalón fluido y chaqueta muchas veces corta, declinada en cuero, terciopelo o pedrería, en una paleta cromática oscura, del negro al azul marino y el violeta. Los vestidos de gala eran largos y ajustadísimos, algunos con elegantes escotes geométricos.

El desfile contó con la presencia de la actriz Cate Blanchett, vestida con un espectacular esmoquin con la espalda al descubierto.

En total, 30 firmas presentarán hasta el jueves sus colecciones de alta costura, una categoría de moda de la que sólo un puñado de marcas forman parte y cuyas piezas están destinadas a las galas y las alfombras rojas