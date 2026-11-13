BAZAREQUE reunirá a emprendedores, artesanos y artistas en Boquete

Emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas y artistas en tarima formarán parte de BAZAREQUE, un bazar que se realizará este 14 y 15 de noviembre en el Salón Arcoíris, ubicado en los terrenos de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. durante ambas jornadas y ofrecerá al público la oportunidad de conocer y adquirir productos locales, disfrutar de la gastronomía y apoyar el talento de los emprendedores de la región.

El evento tendrá entrada gratuita y los organizadores invitan a las familias a participar de esta actividad.