Bad Bunny responde a las críticas por su participación en el Super Bowl

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny respondió a las críticas de la derecha en Estados Unidos sobre su próxima actuación en el descanso del Super Bowl con un monólogo en el estreno de la temporada de “Saturday Night Live”.

El popular cantante de reguetón, rap, trap latino y pop acaba de concluir una exitosa residencia de 31 shows en Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe.

Antes de ser anunciado como cabeza de cartel del Super Bowl, Bad Bunny había dicho que su próxima gira mundial no pasará por Estados Unidos continental, ya que temía que sus fans fueran víctimas de las redadas de agentes de inmigración que promueve el presidente Donald Trump.

Una parte de los conservadores se quejaron amargamente de la decisión de la NFL de dar el papel protagonista de la final a un artista que canta principalmente en español y que se niega a actuar en el territorio continental de Estados Unidos.

Bad Bunny no rehuyó el tema en el estreno de la temporada 51 de “Saturday Night Live”.

“Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en show de medio tiempo del Super Bowl”, dijo entre los vítores del público en los estudios de la NBC en Nueva York.

“Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News”, expresó el cantante. A continuación mostró un video montaje con palabras dichas por personalidades de la cadena y políticos republicanos para construir la frase: “Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente”.

“Estoy muy emocionado por actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz”, agregó el puertorriqueño.

Para el cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, su designación para la final de la NFL es una victoria “especialmente” para todos los latinos “en el mundo entero y en Estados Unidos”.

“Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar”, añadió en español.

Luego volvió al inglés para concluir: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

La Super Bowl está prevista para el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

En 2019, la NFL firmó un acuerdo de colaboración con la empresa de entretenimiento Roc Nation, fundada por el rapero Jay-Z.

En virtud de este acuerdo, Roc Nation asesora a la NFL en la selección de artistas para el espectáculo del descanso de la Super Bowl.

Desde entonces, entre los artistas principales se han encontrado Jennifer López, Shakira, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna, Usher y Kendrick Lamar.