Azuero celebrará su Carnaval matemático

La Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) organiza el primer Carnaval de Matemáticas en Azuero, una iniciativa para que familias, estudiantes y docentes fortalezcan sus habilidades mentales de forma lúdica y colaborativa.

El evento será el próximo 27 de septiembre, de 4:00 a 7:00 p.m., en la planta baja del Mall Paseo Central de Chitré, con entrada gratuita.

Buscan demostrar que las matemáticas están en todas partes. Con actividades y juegos interactivos, el evento conectará conceptos matemáticos con temas cotidianos que apasionan a los niños, como los deportes, los videojuegos o el origami.

La Fundación invita a todos a descubrir los patrones geométricos que nos rodean, como las teselaciones hexagonales que se encuentran en los panales de abejas.

Esta actividad contará con la participación de destacadas mujeres panameñas en la ciencia: las matemáticas Dalys Villarreal, Nilka Quintero, Venus Castro y Erika Girón. El objetivo principal es inspirar a los jóvenes para que se interesen en las matemáticas y en las carreras científicas, mostrándoles ejemplos de éxito en la vida real.