$!Aumenta prevalencia de enfermedades sanguíneas en adultos jóvenes

La realidad de las enfermedades hematológicas en Panamá ha cambiado. No solo se registra un incremento en el número de diagnósticos en los últimos años, sino que los pacientes sobreviven por más tiempo y las patologías afectan progresivamente a adultos más jóvenes. Así lo explica el Dr. Alex González, asesor del Ministerio de Salud.

El especialista detalla que estas dolencias no se limitan a la médula ósea, sino que “afectan todo el torrente sanguíneo y eso llega a todos los órganos”, lo que impide a los afectados realizar sus actividades cotidianas y los vuelve dependientes de medicamentos de por vida.

La Dra. Lineth López, presidenta de la Sociedad Panameña de Hematología (APH), precisó que “las enfermedades hematológicas son siempre enfermedades raras; sin embargo, más que su incidencia, lo que ha aumentado es la prevalencia, ya que los pacientes diagnosticados ahora viven más tiempo gracias a la disponibilidad de tratamientos innovadores”.

Este incremento en la supervivencia representa un avance científico significativo, pero a la vez ejerce presión sobre el sistema sanitario. La demanda de atención crece tanto en el sector público como en el privado, acompañada de un cambio en el perfil generacional de la población afectada. “Las enfermedades hematológicas son más frecuentes en la edad adulta; no obstante, centrado en los linfomas, el grupo objetivo son los adultos jóvenes, específicamente personas entre los 30 y 40 años”, advierte López.

El mayor desafío del sistema radica en la centralización de los servicios médicos, debido a que existe una gran cantidad de pacientes procedentes del interior del país (especialmente de las provincias centrales) que debe trasladarse a la capital para recibir tratamiento.

“Estamos empezando a evaluar cómo descentralizar algunos servicios”, señala González. Si bien ya se habilitó una sala de hemato-oncología en Veraguas y la provincia de Chiriquí cuenta con cuatro especialistas, la disponibilidad de recurso humano sigue siendo un punto crítico.

“A pesar de que en Panamá los hematólogos no somos un grupo numeroso, oscilamos en una cifra inferior a los 50 para todo el territorio nacional, realizamos un esfuerzo extraordinario para atender a todos los pacientes y garantizar que ninguno quede desatendido”, afirma López.

Respecto a las causas, ambos especialistas coinciden en que no existe un factor desencadenante único ni pruebas de tamizaje masivo. “Solo en pocos casos aislados existe un componente hereditario. Nuestra apuesta se centra en la educación al paciente para lograr un diagnóstico temprano. Un estilo de vida saludable y la prevención del contacto con sustancias tóxicas representan siempre un gran aporte”, concluye la hematóloga.