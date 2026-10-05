$!Aumenta prevalencia de enfermedades sanguíneas en adultos jóvenes

<b>Terapias innovadoras </b>La hematología ha sido pionera en innovación y Panamá busca no quedarse atrás. 'Nosotros aquí estamos ya aplicando medicamentos de tipo molecular, inmunológico. Se invierte mucho en eso porque son medicamentos muy caros, pero creemos que Panamá debe ir adelante, incluso se va a hablar sobre inteligencia artificial y salud digital', explica el Dr. Alex González, del Minsa. Por su parte, la Dra. Lynette López, de la APH, detalla que lo más nuevo son las moléculas biespecíficas, ya disponibles en el país: 'Son moléculas target que van dirigidas hacia el blanco del cáncer, sin tener que hacer tanto estrago y eventos adversos para el paciente'. El siguiente escalón son las terapias celulares. Además del trasplante de médula ósea, destaca el CAR-T, células del propio paciente modificadas genéticamente para atacar la enfermedad. 'Todavía no tenemos esa innovación en Panamá, pero estamos en vía en algún momento de adquirirla. Lo importante es no quedarnos atrás en el conocimiento, porque lo que hoy parecía imposible, quizás en cinco años ya lo tenemos', manifestó López.