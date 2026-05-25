Anuncian la propuesta ganadora para el diseño de la nueva sede del MAC

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) anuncia que el jurado seleccionó la propuesta ganadora para su nueva sede, diseñada en conjunto por Palma + Taller TO. Se destacó especialmente la capacidad del diseño para integrar arquitectura, espacio público y experiencia cultural, así como su relación con el entorno urbano y su visión del museo como una infraestructura cultural abierta y accesible.

“La nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo - MAC Panamá se presenta como una infraestructura cultural viva y abierta a la ciudad. Pensada desde la identidad, el clima y el paisaje panameño, el proyecto propone una arquitectura contemporánea, democrática y sostenible, concebida desde la colaboración para imaginar formas de encuentro, cultura y vida urbana“, señaló el jurado.

En una primera fase de evaluación, el jurado seleccionó a cinco equipos finalistas entre 363 propuestas provenientes de 56 países. México fue el país con la mayor cantidad de equipos participantes.

“Más allá de su desempeño técnico, la propuesta representa un nuevo capítulo para el MAC y para la arquitectura cultural en Panamá. El jurado valoró especialmente el mensaje positivo de colaboración interdisciplinaria detrás de la propuesta, entendiendo que la arquitectura contemporánea se construye desde el trabajo colectivo, el intercambio de conocimiento y el reconocimiento de equipos diversos”, enfatizó la entidad cultural en un comunicado.

La futura sede estará ubicada en el corregimiento de San Francisco, un sector estratégico de la ciudad con potencial para consolidarse como un nuevo polo de actividad cultural y urbana.

El proceso continuará con el desarrollo técnico del proyecto y con la articulación de profesionales y actores locales para avanzar hacia su futura construcción, lo que fortalecerá el intercambio entre la experiencia internacional y el conocimiento del contexto panameño.